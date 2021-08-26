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إعلام أمريكي: 60 قتيلا و120 مصابا في هجومي مطار كابل

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 20:17قراءة: 0 د, 35 ث
الأناضول - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، إن حصيلة ضحايا هجومي مطار كابل بالعاصمة الأفغانية، بلغت 60 قتيلا و120 مصابا.

ونقلت الصحيفة هذه الحصيلة عن مسؤول بالصحة الأفغانية، لم تكشف عن هويته، وسط تضارب في حصيلة الضحايا.


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وتأتي هذه الحصيلة في وقت أعلنت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالصحة الأفغانية "وصول 40 قتيلا على الأقل و120 مصابا معظمهم في حالة حرجة إلى مستشفيات كابل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة طالبان، أن الانفجار الذي وقع عند البوابة الشرقية للمطار وتعرف باسم "آبي" أسفر عن "13 قتيلا على الأقل بينهم أطفال"، ولفتت إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة.

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