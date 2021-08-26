Babnet Babnet  Farid - ثلاثين  

ارتفاع عدد ضحايا انفجارات كابل

Photo SAYED KHODAIBERDI SADAT/AA
Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 17:40قراءة: 0 د, 36 ث
وكالات - هز انفجاران مطار كابل بعد ظهر الخميس، أحدهما بالقرب من بوابة آبي، والثاني بالقرب من فندق بارون، خلال عمليات إجلاء الأفغان الهاربين من البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وأكد البنتاغون وقوع ضحايا في الهجوم. وقال مسؤول من طالبان إن 13 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما قال مسؤول أمريكي، لوكالة رويترز للأنباء، إن ثلاثة جنود أمريكيين بين المصابين.

وأفادت وكالة فرانس برس عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل ونقل نحو عشرة جرحى إلى المستشفى.

وقال مراسل بي بي سي في كابل سيكوندر كرماني: "تظهر التسجيلات المصورة للتفجيرين جثثاً مكدسة، ومن المتوقع أن ترتفع أرقام الضحايا".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أُبلغ بوقوع الهجوم. وقال مصدر مطلع إن بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لبحث الوضع في أفغانستان، وقت وقوع الانفجار.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231345



En continu

Toutes les news
.

الخميس 26 أوت 2021 | 17 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:58 16:03 12:28 05:45 04:13
Babnet
30°
Babnet34°Babnet% 45:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2534°-2337°-2531°-2532°-23
  • Avoirs en devises
    19811,7

  • (25 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29036 DT        1$ =2,80179 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 aout)   1030,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة