ارتفاع عدد ضحايا انفجارات كابل

وكالات - هز انفجاران مطار كابل بعد ظهر الخميس، أحدهما بالقرب من بوابة آبي، والثاني بالقرب من فندق بارون، خلال عمليات إجلاء الأفغان الهاربين من البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية.



وأكد البنتاغون وقوع ضحايا في الهجوم. وقال مسؤول من طالبان إن 13 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما قال مسؤول أمريكي، لوكالة رويترز للأنباء، إن ثلاثة جنود أمريكيين بين المصابين.



وأفادت وكالة فرانس برس عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل ونقل نحو عشرة جرحى إلى المستشفى.



وقال مراسل بي بي سي في كابل سيكوندر كرماني: "تظهر التسجيلات المصورة للتفجيرين جثثاً مكدسة، ومن المتوقع أن ترتفع أرقام الضحايا".



وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أُبلغ بوقوع الهجوم. وقال مصدر مطلع إن بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لبحث الوضع في أفغانستان، وقت وقوع الانفجار.



