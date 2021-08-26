كورونا..903 وفيات جديدة بالبرازيل خلال 24 ساعة

سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية 903 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن نحو 36 ألف إصابة.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.



وأوضح البيان أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 903 وفيات ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 576 ألفًا و730 حالة.



كما أشار إلى تسجيل 35 ألفًا و847 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 مليونًا و645 ألفًا، و537 حالة.



أما عدد المتعافين فارتفع إلى 19 مليونًا و577 ألفًا و135 متعافٍ، بعد تعافي 46 ألفًا و292 شخصًا خلال اليوم الأخير، بحسب البيان نفسه.



وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.



وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.



ومع ذلك تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.



وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 214 مليونًا و680 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و475 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 192 مليونا و20 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".



