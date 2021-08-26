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أمريكا..الإعدام لقاتل 9 أشخاص من ذوي البشرة السمراء

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 06:44قراءة: 0 د, 38 ث
الأناضول - أقرت محكمة استئناف أمريكية، الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق المواطن، ديلان روف، القومي الذي قتل 9 أشخاص من ذوي البشرة السمراء عام 2015.

وأصدرت محكمة الاستئناف المكونة من 3 قضاة في الدائرة الرابعة الأمريكية، قرارا يؤكد حكم الإعدام بحق روف، حسبما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن وثائق قضائية.

وكتب القضاة في نص الحكم: "لا يوجد سجل بارد أو تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن ينقل الرعب الكامل لما فعله روف... جرائمه تجعله معرضا لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".

وروف البالغ حاليا 27 عاما يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل 9 أشخاص من ذوي البشرة السوداء في كنيسة بمدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية عام 2015، حسبما أفادت وثائق المحكمة.

وكانت السلطات القضائية الأمريكية قد أصدرت في يناير 2017 حكما بإعدام المتهم المذكور، ليستأنف على الحكم، ليتم تأكيده الأربعاء.

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