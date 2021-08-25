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ميركل: على المجتمع الدولي مواصلة الحوار مع طالبان

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 13:26قراءة: 0 د, 53 ث
الأناضول - برلين/ سهام الخولي-

من أجل الحفاظ على المكتسبات التي شهدتها أفغانستان منذ تدخل قوات "الناتو" قبل 20 عاما، وفق تعبير المستشارة الألمانية


نوهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي "الحوار" مع حركة طالبان.

وقالت في جلسة أمام النواب في البرلمان الألماني، إنه "من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع طالبان الذين عادوا إلى السلطة"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأرجعت المستشارة الألمانية دعوتها إلى ضرورة ضمان "الحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتابعت: "يجب أن يتمثل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان على التغييرات التي قمنا بها على مدار العشرين عاما الماضية في أفغانستان".

وأردفت قائلة: "طالبان حقيقة واقعة في أفغانستان"، معتبرةً أن هذا الواقع الجديد "مرير لكن علينا مواجهته".

وفي إشارة إلى التقدم المحرز في أفغانستان منذ عام 2001، أكدت المستشارة أن "نحو 70 بالمئة من الأفغان يمكنهم الآن الحصول على مياه الشرب بينما كانوا 20 بالمئة فقط قبل 20 عاماً".

كما لفتت إلى انخفاض عدد وفيات الأطفال في أفغانستان إلى النصف خلال الـ 20 عاما الماضية أيضا، حسب المصدر ذاته.

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