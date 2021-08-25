الخبير الأمريكي أنتوني فاوتشي: بإمكاننا السيطرة على كورونا بحلول الربيع

الأناضول - قال خبير الأمراض المعدية الأمريكي البارز، الدكتور أنتوني فاوتشي إن بإمكان الولايات المتحدة السيطرة على فيروس كورونا (كوفيد-19) بحلول مطلع العام المقبل إذا اتسع نطاق التطعيمات.



وبحسب وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء، قال فاوتشي، إن الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء على لقاح "فايزر" تمهد الطريق أمام تلقي مزيد من الناس التطعيم مع الموافقة الكاملة على لقاحي شركتي "مودرنا" و"جونسون اند جونسون" خلال الأسابيع المقبلة والموافقة على تطعيم من هم أصغر سنا ربما في الخريف.



وأضاف قائلا "إذا طعمنا الأغلبية الساحقة من الـ 80 إلى الـ 90 مليون شخص الذين لم يتلقوا التطعيم إلى الآن، أو ما زالوا مترددين أو لم تأت فرصة تطعيمهم، سيكون باستطاعتنا رؤية الضوء في نهاية النفق".



واستطرد قائلا "يمكن أن نقلب هذا الوضع رأسا على عقب".



وجاءت تصريحات الخبير الأمريكي بعد يوم من إعلان شركة "فايزر" أنها حصلت على الموافقة الكاملة على لقاحها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجانب احتمال صدور موافقات مماثلة على لقاحات أخرى في الأسابيع المقبلة.



وتواصل طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء الولايات المتحدة حيث معدلات التطعيم ضد الفيروس منخفضة.



وإجمالًا وبنحو 39 مليون إصابة، وأزيد من 647 ألف وفاة تحتل الولايات المتحدة صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.



وحتى فجر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 213 مليونًا و885 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و463 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 191 مليونا و416 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".



