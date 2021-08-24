Babnet Babnet  Warda - لو سألوك  

افتتاح "عين دبي" أعلى وأكبر عجلة ألعاب في العالم

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 22:54قراءة: 0 د, 19 ث
الأناضول - افتتح اليوم بإمارة دبي في دولـة الإمارات العربيـة المتحـدة "عين دبي" أكبر وأعلى عجلة ألعاب, على ارتفاع يتجاوز 250 مترا في جزيرة "بلوواترز". وستحمل "عين دبي" في كل دورة لها حوالي 1750 راكبا في 48 مقصورة مكيفة وتوفر جميع هذه المقصورات إطلالات شاملة بمجال رؤية 360 درجة، مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة. وستفتح "عين دبي" أبوابها للزوار في شهر أكتوبر القادم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231253



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 25 أوت 2021 | 16 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:03 12:28 05:45 04:12
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2736°-2634°-2634°-2536°-25
  • Avoirs en devises
    19796,8

  • (24 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28353 DT        1$ =2,80244 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 aout)   1415,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة