افتتاح "عين دبي" أعلى وأكبر عجلة ألعاب في العالم

الأناضول -

افتتح اليوم بإمارة دبي في دولـة الإمارات العربيـة المتحـدة "عين دبي" أكبر وأعلى عجلة ألعاب, على ارتفاع يتجاوز 250 مترا في جزيرة "بلوواترز". وستحمل "عين دبي" في كل دورة لها حوالي 1750 راكبا في 48 مقصورة مكيفة وتوفر جميع هذه المقصورات إطلالات شاملة بمجال رؤية 360 درجة، مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة. وستفتح "عين دبي" أبوابها للزوار في شهر أكتوبر القادم.