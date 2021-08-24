سرقة حيوانات نادرة من حديقة في فرنسا

الأناضول - أعلنت حديقة فرنسية، سرقة 10 حيوانات من الليمور وقردين من نوع طمارين، في مدينة شابويل جنوب شرقي البلاد.



وقالت إدارة حديقة "أوبي" في بيان، الثلاثاء، إن المسؤولين لاحظوا اختفاء 10 من حيوان الليمور من أصل 11، وقردين من نوع طمارين في أقفاصها.



وحملت الحديقة مسؤولية الحادث لمهربي الحيوانات، داعية الشرطة إلى تقديم جميع المعلومات التي من شأنها المساعدة في العثور على ما تمت سرقته.



يشار أن حديقة "أوبي" أحضرت في مايو/ أيار الماضي، قرود الطمارين النادرة وذلك كجزء من برنامج الحفاظ على مثل تلك الأنواع.



