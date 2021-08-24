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مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية من كابل ويتوجهون بها لإيران
Publié le Mardi 24 Août 2021 - 08:36
قراءة: 0 د, 7 ث
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن مجهولين اختطفوا الطائرة الأوكرانية التي وصلت إلى كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتوجهوا بها إلى إيران.
يتبع يتبع يتبع
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Warda - أنا عايزة معجزة
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