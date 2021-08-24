مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية من كابل ويتوجهون بها لإيران

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن مجهولين اختطفوا الطائرة الأوكرانية التي وصلت إلى كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتوجهوا بها إلى إيران.



يتبع يتبع يتبع



