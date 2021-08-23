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المغرب.. تراجع إيرادات السياحة 58 بالمئة في 6 أشهر

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 22:30قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - الرباط / سعيد الخلطي - أعلن المغرب، الإثنين، تراجع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 58.1 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.

جاء ذلك في مذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية (حكومية)، أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقالت المديرية في مذكرتها إن إيرادات السياحة بلغت 8.8 مليارات دينار (حوالي مليار و35 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، انخفاضا من حوالي 18 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2020.

وعلى أساس شهري، سجلت إيرادات السياحة ارتفاعا بنسبة 15.2 بالمئة في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع مايو/أيار السابق له، مستفيدة من إعادة فتح تدريجي لحدود المملكة اعتبارا من منتصف يونيو.

والسياحة من أكثر القطاعات تضررا في المغرب من جائحة كورونا، ما دفع الحكومة إلى تقديم دعم للمؤسسات المتضررة نتيجة الإغلاق الكلي الذي فرضته السلطات العام الماضي.

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