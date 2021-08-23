ميلان يبدأ موسمه بفوزٍ ثمين على أرض سامبدوريا بهدفٍ وحيد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي..

استهل ميلان موسمه الجديد بانتصار ثمين حققه خارج قواعده على مضيفه سامبدوريا، بهدفٍ دون مقابل، الإثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وجاء فوز ميلان بفضل الإسباني ابراهيم دياز الذي وضع فريقه على طريق الفوز مُبكرا بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 9، بعدما استقبل كرة عرضية من زميله دافيد كالابريا، سددها مباشرة عن يمين الحارس إيميل أوديرو.



ويأمل ميلان وأنصاره في أن يكون هذا الانتصار بداية مُبشرة في موسم سيعمل خلاله الفريق على البقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب حتى النهاية، بعد أن حل ثانيا في الموسم الفائت خلف جاره الإنتر البطل.



ويعود أخر تتويج للميلان بلقب الدوري الإيطالي إلى موسم 2010 / 2011، ومن بعدها دخل النادي في أزمات اقتصادية خانقة أدت إلى انتقال ملكيته إلى عدة جهات قبل أن يستحوذ عليه بنك إليوت الأمريكي.





