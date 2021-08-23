أسعار النفط تصعد بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي

صعدت أسعار النفط الخام تصحيحيا في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بعد هبوط حاد في تعاملات الأسبوع الماضي، على وقع عودة المخاوف من تسارع تفشي جائحة كورونا.



في تعاملات الأسبوع الماضي، سجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في 9 أشهر، بنسبة انخفاض 7.7 بالمئة لعقود خام برنت القياسي.



وتشهد مناطق عديدة حول العالم، زيادات حادة في أعداد إصابات فيروس كورونا، على الرغم من جهود التطعيم، ما يذكي المخاوف من عودة غلق قطاعات رئيسة وبالتالي تراجع الطلب على الخام.



وعند الساعة (05:45 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/تشرين أول بنسبة 2.06 بالمئة أو 1.34 دولارا إلى 66.08 دولارا للبرميل.



كذلك، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين أول، بنسبة 1.94 بالمئة أو 1.21 دولارا إلى 63.35 دولارا للبرميل.



وازدادت القيود المفروضة على عديد القطاعات حول العالم، بما فيها السفر، فيما بدأت دول بمنع استقبال الأجانب غير الحاصلين على جرعتين اثنتين من فيروس كورونا.



