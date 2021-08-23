Babnet Babnet  Om Kalthoum - كنت خالي  

ألمانيا: إجلاء ألفي شخص من أفغانستان عبر أوزبكستان

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 09:12قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - أعلنت ألمانيا، الإثنين، أنها أجلت أكثر من ألفي شخص من أفغانستان عبر أوزبكستان خلال الأسبوع الأخير.

وأفاد بيان صادر عن سفارة برلين لدى العاصمة الأوزبكية طشقند، أن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ألمان وأفغان ومواطنون من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل نحو طشقند جرت بطائرات عسكرية ألمانية، وبلغ عدد الرحلات حتى الآن 18 رحلة.



وأشار إلى استخدام طائرات خاصة في عمليات الإجلاء من طشقند باتجاه ألمانيا.

والأسبوع الماضي، بحث الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، في اتصالين هاتفيين مع نظيره الألماني فرانك والتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل، إجلاء المواطنين الألمان من أفغانستان عبر أوزبكستان.

وتواصل دول عديدة إجلاء رعاياها من أفغانستان، منذ أن سيطرت "طالبان"، في 15 أغسطس الجاري، على العاصمة كابل.



ومنذ مايو/ أيار، شرعت "طالبان" بتوسيع سيطرتها في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وسيطرت الحركة خلال 10 أيام، على معظم البلاد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231152



En continu

Toutes les news

الاثنين 23 أوت 2021 | 14 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
30°
Babnet35°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2535°-2737°-2635°-2734°-27
  • Avoirs en devises
    19764,2

  • (20 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28208 DT        1$ =2,80514 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 aout)   1624,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة