ألمانيا: إجلاء ألفي شخص من أفغانستان عبر أوزبكستان

الأناضول -

أعلنت ألمانيا، الإثنين، أنها أجلت أكثر من ألفي شخص من أفغانستان عبر أوزبكستان خلال الأسبوع الأخير.وأفاد بيان صادر عن سفارة برلين لدى العاصمة الأوزبكية طشقند، أن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ألمان وأفغان ومواطنون من دول الاتحاد الأوروبي.وأوضح أن عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل نحو طشقند جرت بطائرات عسكرية ألمانية، وبلغ عدد الرحلات حتى الآن 18 رحلة.وأشار إلى استخدام طائرات خاصة في عمليات الإجلاء من طشقند باتجاه ألمانيا.والأسبوع الماضي، بحث الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، في اتصالين هاتفيين مع نظيره الألماني فرانك والتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل، إجلاء المواطنين الألمان من أفغانستان عبر أوزبكستان.وتواصل دول عديدة إجلاء رعاياها من أفغانستان، منذ أن سيطرت "طالبان"، في 15 أغسطس الجاري، على العاصمة كابل.ومنذ مايو/ أيار، شرعت "طالبان" بتوسيع سيطرتها في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وسيطرت الحركة خلال 10 أيام، على معظم البلاد.