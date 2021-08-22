أفغانستان.. طالبان تدعو موظفي الحكومة لاستئناف عملهم اعتبارا من الأحد

الأناضول - كابل - دعت حركة طالبان جميع موظفي الحكومة في القطاعات المدنية في أفغانستان لاستئناف عملهم اعتبارا من اليوم الأحد.



جاء ذلك في بيان نُشر على صفحة فيسبوك التابعة لوزارة المالية، السبت، بعد حديث أحد قادة طالبان البارزين مع كبار المسؤولين في الوزارة.



وذكر البيان أنه "بعد بدء الحكومة الجديدة لإمارة أفغانستان الإسلامية، سيتم سداد رواتب الموظفين كما الوضع في السابق"، مطمئنا الموظفين الذين لم يحضروا للعمل منذ الأسبوع الماضي.



وأضاف أن جميع الأنشطة المصرفية والمالية والجمركية ستبدأ قريبًا.



وحث بيان طالبان الموظفين الفنيين على استئناف مهامهم على وجه السرعة، وعلى المسؤولين في الإدارات الأخرى بوزارة المالية انتظار قرار اللجنة الاقتصادية والمالية لطالبان لاتخاذ مسار عمل في المستقبل.



ووصل مجموعة من كبار قادة طالبان إلى كابل، يومي السبت والأحد لإجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة.



