برشلونة يتعادل مع بلباو في "سان ماميس" بهدفٍ لمثله ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني..

عاد برشلونة إلى قواعده بنقطة يتيمة عقب تعادله بهدفٍ لمثله على ملعب مضيفه أتلتيك بلباو "سان ماميس"، السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



افتتح بلباو باب التسجيل عند الدقيقة 50 من ركلة زاوية وصلت الكرة من خلالها إلى المدافع إينييغو مارتينيز الذي حولها برأسه في شباك الحارس تير شتيغن.



وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 75، إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها الهولندي ممفيس ديباي بتسديدة قوية عجز غولن اغيريزابالا حارس مرمى بلباو عن ردها.



وبات في رصيد برشلونة 4 نقاط احتل بها صدارة الترتيب مؤقتا، في حين حصد أتلتيك بلباو النقطة الثانية وصعد للمركز التاسع.







