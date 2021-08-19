Babnet Babnet  Malhoun - ملحون  

سقط من طائرة "كابل".. نهاية مأساوية للاعب منتخب أفغانستان

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 17:56قراءة: 0 د, 42 ث
وكالات - هربا من واقع أليم، تشبث نجم كرة القدم الأفغاني زكي أنواري بطائرة حملت أحلامه إلى خارج أفغانستان، لكنها كانت الدقائق الأخيرة في حياته.

مشاهد مروعة أدمت القلوب في مطار كابل، قبل أيام، لأفغان حاولوا التشبث بطائرات أميركية مغادرة البلاد، أملا منهم بالهروب من حكم طالبان، الحركة التي استولت على الحكم في البلاد.

وأفادت المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان، أن أحد الأشخاص الذين سقطوا بشكل مأساوي من طائرة عسكرية أميركية غادرت كابل، كان لاعب كرة قدم أفغاني شاب.

وبحسب صفحة المنتخب الأفغاني لكرة القدم، توفي اللاعب الشاب زكي أنواري، الاثنين، بعد سقوطه من طائرة عسكرية أميركية.

وكان أنواري واحدا من آلاف الأفغان الذين تدفقوا لمطار حامد كرزاي الدولي يوم الاثنين، بعد يوم من استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية، آملين بالصعود على متن طائرة خارج البلاد.

وجاءت وفاة أنواري، الذي يمثل منتخب أفغانستان للشباب، لتوضح حجم المعاناة التي يعيشها الشباب في أفغانستان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231033



En continu

Toutes les news
.

الخميس 19 أوت 2021 | 10 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:07 16:07 12:30 05:40 04:05
Babnet
29°
Babnet33°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2335°-2532°-2632°-2534°-24
  • Avoirs en devises
    19702,8

  • (19 aout)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28339 DT        1$ =2,80100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 aout)   1337,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة