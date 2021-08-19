استعدادا للانتخابات التشريعية القطرية: تحديد اخر موعد للاعتراض على جداول الناخبين

حددت وزارة الداخلية القطرية الموعد النهائي لتلقي طلبات الاعتراض والتظلم على جداول الناخبين الأولية في انتخابات مجلس الشورى. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر :

تعلن اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى أن الموعد النهائي لتلقي طلبات الاعتراض والتظلم على جداول الناخبين الأولية في المقار الانتخابية سيكون يوم السبت الموافق 21 أوت 2021م، الساعة 12 ظهر.

وتستعد قطر، في أكتوبر المقبل، لتنظيم أول انتخابات تشريعية في تاريخها، حيث من المقرر إجراء اقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى (البرلمان).





ويرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى العام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل/نيسان، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.



ومجلس الشورى، الهيئة التشريعية في قطر، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة، بحيث يقدم توصيات بشأن تلك المسائل.



وطبقًا للقانون السابق، يعين الأمير أعضاء مجلس الشورى، البالغ عددهم 45، وبحسب النظام الجديد يتألف مجلس الشورى من نفس العدد، حيث يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.



وتأتي خطوة انتخابات مجلس الشورى ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية بالدولة الخليجية.



