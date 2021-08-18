عالميا.. التطعيم بـ 4.8 مليارات جرعة من لقاحات كورونا

الأناضول - تجاوزت حصيلة التطعيمات بلقاح كورونا على مستوى العالم، اليوم الأربعاء، 4.8 مليارات جرعة.



وبحسب موقع "Ourworldindata.org" التابع لجامعة أكسفورد، حلت الصين الأولى بأكثر من 1.89 مليار جرعة، ثم الهند بـ556 مليونا و52 ألفا.



تلتهما الولايات المتحدة بـ 357 مليونا و89 ألفا جرعة، ثم البرازيل بـ 168 مليونا و16 ألفا، واليابان 113 ملايين و35 ألفا.



وحلت في المرتبة السادسة ألمانيا بـ 98 مليونا و27 ألفا، ثم بريطانيا بأكثر من 88 مليونا و21 ألفا، فيما حلت تركيا ثامنا بما يزيد على 86 مليونا و5 آلاف جرعة.



ووفق موقع "ورلدوميتر"، تجاوز عدد المصابين بكورونا حول العالم، حتى ظهر الأربعاء، 209 ملايين و553 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و398 ألفا، وتعافى أكثر من 187 مليونا و826 ألفا.







