بايرن بطلا للسوبر الألماني للمرة الـ 9 في تاريخه عقب تغلبه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لواحد..

توّج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني عقب تغلبه على نظيره بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لواحد، الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".



وضع البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي الفريق البافاري في المقدمة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة 41 برأسية جميلة استقرت بالشباك الصفراء، منهيا به أحداث الشوط الأول.



ومع مطلع الشوط الثاني أضاف بايرن هدفا ثانيا عن طريق المخضرم توماس مولر، الذي وجد نفسه أمام المرمى الخالي ليضع الكرة بسهولة تامة في الشباك، تحديدا عند الدقيقة 49.



واستطاع دورتموند أن يُقلص الفارق مع حلول الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من القائد ماركو رويس، قبل أن يحسم ليفاندوفيسكي الفوز للعملاق البافاري، بهدف ثالث سجله في الدقيقة 74، مستغلا خطأ من الدفاع المنافس.



وبهذا التتويج أصبح في رصيد بايرن ميونخ 9 ألقاب على مستوى مسابقة كأس السوبر المحلي.







