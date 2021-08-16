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ماكرون يعلن إرسال طائرتين وقوات عسكرية لأفغانستان ومبادرات مشتركة مع الحلفاء لمواجهة الإرهاب

Video grab /France24
Publié le Lundi 16 Août 2021 - 19:57قراءة: 0 د, 33 ث
فرانس 24 - في خطابه الذي أدلى به مساء الاثنين ونقل على الهواء مباشرة، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "على وجوب ألا تصبح أفغانستان مجددا معقلا للإرهاب"، مؤكدا أن تحرك فرنسا "يهدف أولا إلى مواصلة مكافحة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله".

ونبه الرئيس الفرنسي إلى أن "مجموعات إرهابية موجودة في أفغانستان وستسعى إلى استغلال انعدام الاستقرار"، داعيا إلى "رد (دولي) مسؤول وموحد" ومضيفا "أنه رهان من أجل السلام والاستقرار الدوليين ضد عدو مشترك، الإرهاب ومن يدعمونه". وقال "سنقوم بكل ما هو ممكن لتتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من التعاون بفاعلية لأن مصالحنا واحدة".

كما أعلن ماكرون عن "مبادرة" مع الأوروبيين للحؤول دون "موجات هجرة واسعة" من أفغانستان، ومساعدة دول الجوار على استقبال اللاجئين.

فرانس24/أ ف ب

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