النهضة، بين صدمة الواقع، و إكراهات السياسة.

كتبه / توفيق زعفوري...



بالكاد يظهر منهم أحد، قادة النهضة من الصف الأول، أو أعضاء شوراها، عدى محمد القوماني اليوم على موزاييك اف ام، الذي إعترف بنصف الحقيقة، متمسكا بالنصف الآخر لحفظ ماء وجه الحركة، أو عبد اللطيف المكي الذي لم يحد عن نفس السردية، و هو المحسوب على الجناح المعارض و الشرس في الشورى و في الحركة عموما، و هو الذي يتردد صدى خصوماته مع رئيسها و حتى الإنسحاب من إجتماعاتها، رفضا لسياسة رئيسها و عدم رضًى عن التمشي فيها، هو اليوم، و خلال حضوره في جوهرة اف ام نثر الملح على جروح الحركة، حين ذكرها بتراكم أخطائها منذ الإتفاق مع نداء تونس، بلا برنامج كما يقول، و خاصة طريقة إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة الأسبق، و لكن النهضة راكمت أخطاءها منذ عشر سنوات و الغريب أنها لم تنتهي إلى مراجعات كما تريد أن تقنع بذلك خصومها و حتى أعضائها في الشورى و جمهورها العريض، هذا الجمهور الذي تخلى عنها في أول سقطة أو هي تآكلت شعبيتها منذ عشر سنوات حتى غدت وحيدة ببضع عشرات ،وقت الشدة و الأزمة، قفزوا جميعهم، لأنهم يرون أن الحركة انحرفت و اخترقت الخطوط الحمر و ماعادت تقيم وزنا لقواعدها، فانتهت سياسيا كما انتهى أغلب الأحزاب الأخرى من التكتل إلى المسار إلى المؤتمر من أجل الجمهورية، لم تعد الحركة بذاك الثقل و ذاك التأثير حتى بضع سنوات قبل الخامس و العشرين من جويلية الماضي، النهضة التحقت بمكونات الفسيفساء السياسية، و صارت تماما كغيرها من الأحزاب "المكرو " المكوّنة المشهد ، و عليه فليس للنهضة ما يمكنها أن تناور به بعد أن خسرت ليس فقط قاعدتها الشعبية، بل شعبيتها و مصداقيتها ناهيك عن الإتهامات المرتبطة بزعيمها و بعدد كبير من أعضائها، و انسحاب أعضاء من شوراها و التهديد بالبوح بكل الخفايا و الخبايا، لذلك لم يكن ممكن الحوار مع الحركة و من ينتسب إليها، لذلك ماطل الرئيس في البدء بحوار حتى أنه قال لا حوار، و لا رجوع إلى الوراء، و في تقديري كنت متأكدا أنه لن يكون هناك حوار، لأن من سيجلسون على الطاولة كلهم إن لم يكن أغلبهم، تحوم حولهم شبهات فساد، فكان الحوار يمثل بتلك الطريقة محاولة إنقاذ لهم و اضفاء شرعية عليهم و مشاركة الرئيس فيه، هو مباركة لهم و هو ما يتعارض و مبادئ الرئيس، و لكل تصريحاته ،لكل تلك الأسباب كنت أتوقع أنه لا حوار مع طبقة سياسية مشوهة، حتى جاء عيد الجمهورية بلون و طعم مختلفين..



الآن تريد النهضة العودة إلى باردو و كأن شيئا لم يكن و كفى المؤمنين شر القتال!! إذا أخذنا بعين الاعتبار مخرجات تقرير دائرة المحاسبات و الفصل 163 من قانون الانتخابات ، فإن البرلمان سيكون في عداد المحلول ، المتحلل و العودة اليه هي منامة عتارس، و الحل الأمثل في الاستعداد إلى انتخابات برلمانية مبكرة و هذا يحتاج إلى وقت، فعلى النهضة و غيرها أن تستفيق بأن الزمن ليس زمنها و أنها فصل من فصول سيرورة التاريخ و انتهى، فلا عودة للوراء و لتنتظر ما سيقرره في شأنها القضاء بعد أن قال الشعب فيها كلمته...



