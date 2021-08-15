برشلونة يفتتح موسمه بفوزٍ مُثير على ريال سوسييداد

استهل برشلونة موسمه الجديد بفوزٍ مُثير حققه على حساب ضيفه ريال سوسييداد بأربعة أهداف لاثنين، الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".



وظهر برشلونة بمستوى مميز سيطر من خلاله على مجريات اللعب رغم خسارته لخدمات نجمه السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء مشوار دام 21 عاما مع الفريق الكتالوني.



وأثمرت أفضلية أصحاب الأرض عن هدف أول جاء عند الدقيقة 19، إثر ركلة حرة غير مباشرة نفذها الوافد الجديد، الهولندي ممفيس ديباي، إلى داخل جزاء سوسييداد لتجد رأس المدافع جيرارد بيكيه الذي أكملها في الشباك.



واستمر برشلونة في أسلوبه الهجومي المعتاد واستطاع عبر مهاجمه مارتن برايثوايت تعزيز تقدمه بهدف ثان جاء في الوقت البدل ضائع من زمن الشوط الأول.



وتواصلت متعة الأهداف الكتالونية في الشوط الثاني مع نجاح برايثوايت في إضافة هدف ثالث عند الدقيقة 59، بعدما استغل حالة من الدربكة في دفاع ريال سوسييداد وسدد كرة تهادت أمامه بقوة في المرمى الباسكي.



وفيما كانت المباراة تسير بأحسن حال بالنسبة لبرشلونة، عرفت الدقائق العشر الأخيرة انتفاضة من جانب الفريق الضيف، الذي تمكن من تقليص الفارق بهدف سجله جولين لوبيتي، تحديدا في الدقيقة 82.



وبعد مضي ثلاث دقائق فقط، أشعل لاعب الوسط ميكيل أويارزبال أجواء اللقاء بإحرازه هدفا ثانيا لسوسييداد من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في الزاوية البعيدة عن الحارس البرازيلي نيتو.



هدف أويارزبال الرائع أعطى عناصر سوسييداد دافعا قويا لإدراك التعادل، غير أن سيرجيو روبيرتو أنهى أحلام الباسكيين بتسجيله هدفا رابعا بحلول الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة الرسمي.





