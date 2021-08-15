توتنهام يُسقط مانشستر سيتي حامل اللقب بهدفٍ نظيف

حسم توتنهام هوتسبير قمة الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بهدفٍ دون مقابل، الأحد.



وجاءت المواجهة بين الطرفين على مستوى التطلعات خصوصا من جانب أصحاب الأرض الذين كانوا الأخطر والأكثر فرصا، مع عديد المحاولات الخطرة من جانب الضيوف.



واستطاع توتنهام أن يحصد نقاط المباراة كاملة بفضل هدف أكثر من رائع أحرزه سون هيونغ مين في الدقيقة 55، من انطلاقة سريعة لستيفين بيرجوين، اخترق بها مناطق السيتي ومرر لزميله الكوري الجنوبي، الذي سدد كرة بعيدة استقرت على يسار حارس المرمى.



حاول السيتي العودة باللقاء في ما تبقى من دقائق لكن جميع فرصه لم تؤت ثمارها، ليخسر حامل اللقب أولى محطات حملته للدفاع عن لقبه هذا الموسم.



