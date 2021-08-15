Babnet Babnet  Med Rochdi - أرجوك حبيبي  

توتنهام يُسقط مانشستر سيتي حامل اللقب بهدفٍ نظيف

@SpursOfficial/twitter
Publié le Dimanche 15 Août 2021 - 20:21قراءة: 0 د, 34 ث
حسم توتنهام هوتسبير قمة الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بهدفٍ دون مقابل، الأحد.

وجاءت المواجهة بين الطرفين على مستوى التطلعات خصوصا من جانب أصحاب الأرض الذين كانوا الأخطر والأكثر فرصا، مع عديد المحاولات الخطرة من جانب الضيوف.

واستطاع توتنهام أن يحصد نقاط المباراة كاملة بفضل هدف أكثر من رائع أحرزه سون هيونغ مين في الدقيقة 55، من انطلاقة سريعة لستيفين بيرجوين، اخترق بها مناطق السيتي ومرر لزميله الكوري الجنوبي، الذي سدد كرة بعيدة استقرت على يسار حارس المرمى.

حاول السيتي العودة باللقاء في ما تبقى من دقائق لكن جميع فرصه لم تؤت ثمارها، ليخسر حامل اللقب أولى محطات حملته للدفاع عن لقبه هذا الموسم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230837



En continu

Toutes les news

الاثنين 16 أوت 2021 | 7 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:11 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
26°
Babnet35°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2739°-2635°-2634°-2533°-24

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة