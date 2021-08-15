تركيا: سنواصل التعاون مع الجزائر من أجل استقرار المنطقة

الأناضول -

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستواصل التعاون مع الجزائر من أجل ضمان استقرار المنطقة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأحد لوسائل إعلام جزائرية عقب لقائه مع الرئيس عبد المجيد تبون.وأشار تشاووش أوغلو إلى أنه تشرف باستقباله من طرف الرئيس تبون، معربًا عن شكره للأخير.وذكر أنه أبلغ تبون تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتعازيه في ضحايا الحرائق التي شهدتها الجزائر مؤخرًا.وأكّد أنه سيواصل العمل المشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، والوزراء الآخرين، فيما يتعلق بالخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلًا والارتقاء بالعلاقات نحو مستويات أفضل، بقيادة الرئيسين أردوغان وتبون.وأوضح أنه تبادل خلال اللقاء مع تبون وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية، وتلقى منه التوصيات والمقترحات.وتابع: "وجهات نظرنا مع الجزائر متطابقة حيال القضايا الإقليمية بما في ذلك التطورات في ليبيا وتونس ومنطقة الساحل والقضية الفلسطينية".وشدّد على أن تركيا ستواصل التعاون والتضامن مع الجزائر من أجل ضمان استقرار وسلام المنطقة.والسبت، بدأ وزير الخارجية التركي زيارة رسمية إلى الجزائر، تنتهي الأحد.