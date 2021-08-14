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227 قتيلا على الأقل وأضرار "فادحة" جراء زلزال هايتي

Publié le Samedi 14 Août 2021 - 21:30قراءة: 0 د, 11 ث
الأناضول - لقي 227 شخصا على الأقل مصرعهم، السبت، جراء زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ضرب سواحل هايتي. وذكرت إدارة الدفاع المدني، في بيان، أن "الزلزال المدمر أسفر عن مصرع 227 شخصا على الأقل وتسبب بأضرار فادحة".

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