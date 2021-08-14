تشيلسي يثبت جاهزيته بثلاثية أمام كريستال بالاس

تغلب تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وضع المدافع الإسباني ماركوس ألونسو فريق "البلوز" في المقدمة بتوقيعه على هدف أول جميل عند الدقيقة 27 من ركلة حرة ثابتة، قبل أن يُعزز الأمريكي كريستيان بوليسيتش النتيجة محرزا ثاني الأهداف في الدقيقة 40.



ومع حلول الدقيقة 58، نجح تشيلسي في استغلال الأداء المتواضع الذي ظهر عليه كريستال بالاس، وأضاف هدفا ثالثا سجله المدافع تريفوه تشالوباه من كرة قوية سددها من خارج منطقة جزاء الخصم.



ويأتي انتصار تشيلسي ليؤكد جاهزية الفريق اللندني للمنافسة على اللقب بقوة خاصة وأنه بدأ موسمه بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني.



ويأمل "البلوز" تحت قيادة الألماني توماس توخيل، استعادة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في ذلك الإيطالي أنطونيو كونتي موسم 2017 ـ 2018.



