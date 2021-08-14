ارتفاع وفيات فيضانات الشمال التركي إلى 40

الأناضول - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، السبت، ارتفاع وفيات الفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالية إلى 40.



وقالت الإدارة في بيان، إن أعمال الإنقاذ والبحث والإجلاء مستمرة جراء السيول في ولايات قسطمونو وسينوب وبارطن غربي منطقة البحر الأسود.



وأضافت أن السيول والفيضانات أودت بحياة 34 شخصا في قسطمونو، و6 في سينوب، فيما تستمر معالجة 9 مصابين في المشافي، وأن البحث ما زال جاريا عن مفقود في بارطن.











