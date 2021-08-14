Babnet Babnet  Na3ma - ريم الصحاري  

ارتفاع وفيات فيضانات الشمال التركي إلى 40

Publié le Samedi 14 Août 2021 - 08:22قراءة: 0 د, 20 ث
الأناضول - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، السبت، ارتفاع وفيات الفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالية إلى 40.

وقالت الإدارة في بيان، إن أعمال الإنقاذ والبحث والإجلاء مستمرة جراء السيول في ولايات قسطمونو وسينوب وبارطن غربي منطقة البحر الأسود.

وأضافت أن السيول والفيضانات أودت بحياة 34 شخصا في قسطمونو، و6 في سينوب، فيما تستمر معالجة 9 مصابين في المشافي، وأن البحث ما زال جاريا عن مفقود في بارطن.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230768



En continu

Toutes les news

السبت 14 أوت 2021 | 5 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:14 16:10 12:31 05:36 04:00
Babnet
34°
Babnet35°Babnet% 58:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2835°-2739°-2836°-2733°-25

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة