المغرب.. ترشيحات الانتخابات العامة بين 16 و25 أغسطس

الأناضول - الرباط/ عبد المجيد أمياي - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الجمعة، انطلاق فترة إيداع الترشيحات للانتخابات العامة بدايةً من الإثنين المقبل، واستمرارها لغاية 25 أغسطس/آب الجاري.



جاء ذلك في بيان لوزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.



وذكر البيان، أنه في إطار الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر/أيلول 2021، فإن فترة إيداع الترشيحات ستبدأ في 16 أغسطس الجاري، وتستمر حتى ظهر الأربعاء 25 من الشهر ذاته.



وأضاف أن "الحملة الانتخابية ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 أغسطس، وتنتهي في الساعة 00:00 (بالتوقيت المحلي) من يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021".



ويستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية بشكل متزامن مطلع سبتمبر المقبل، حيث يجري التحضير لها في ظروف استثنائية، تتمثل في تفشي جائحة كورونا.



ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى مارس/آذار الماضي، 15 مليونا و746 ألفا و600 شخص.



وشهد المغرب في 6 أغسطس الجاري، انتخابات الغرف المهنية، التي تحدد طبيعة الهيئة الناخبة المعنية باختيار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، والذي يضم 120 عضوا، ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية.



ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 741 ألفا و 836، منها 10 آلاف و 823 وفاة، و 649 ألفا و 429 حالة شفاء.



