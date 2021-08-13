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دورة مونتريال: جابر تجرد Andreescu من اللقب وتتأهل مع سابالينكا

Publié le Vendredi 13 Août 2021 - 05:58قراءة: 0 د, 42 ث
أقصت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 13 الكندية Bianca Andreescu المصنفة ثانية من دورة مونتريال، إحدى دورات الألف لرابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه"، وجردتها من اللقب بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 الخميس في ثمن النهائي.

وجردت جابر المصنفة 22 عالميا منافستها الكندية من مواصلة المشوار على أرضها وبين جمهورها في مباراة توقفت مرتين بسبب الأمطار، وعوضت خسارتها المجموعة الأولى بشوط فاصل في طريقها لتحقيق فوزها السادس والثلاثين لهذا الموسم...

وستواجه انس جابر في الدور ربع النهائي المقرر في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 30 عالميا التي تغلبت في ثمن النهائي على الكندية دانيال روز كولينس المصنفة 28 عالميا 2-1 (6-4 و3-3 و7-5).
وسبق لانس جابر ان واجهت الامريكية جيسيكا بيغولا في مناسبة واحدة سنة 2018 ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كيبيك الكندية وخسرت المباراة انذاك صفر-2.





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