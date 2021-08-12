شعب الطَّرننّي

بقلم / منجي باكير



شعب صنعت منه السياسات الفارطة شعبا بلاهوية ، ضعيف الدين ،،، هويته لا يعرف منها ، الا : صحة ليه مشى يخدم في الخليج ... ولا يتقن من الدين الا الصلاة على النبي ، يخاف الاولياء خوفا كبيرا ولا يقسم بهم كاذبا والله عنده غفور رحيم حتى وهو ياتي الموبقات وياكل الحرام وغاطس في الربا والزنا ...



شعب دُنّست مفاهيمه ودُلُست افكاره وهُجّنت لغته وأُقصِي دينه وهُمّش علماؤه ودعاته وأئمته ، شعب احتواه وقاده الاعلام فأضاع بوصلته واغرقه في الفساد وطبّعه مع الموبقات ( حتى صار يرى الديك حمارا ) ...



كل شوارع العالم من نظرة تحدد هويتها وثقافتها ومفاهيمها وسلوكاتها الا شارعنا فهو فسيفساء مشوهة لا وجه لها تماما كالاعلام والثقافة والوعي الجمعي، لا جامع بينها ولا علامة فارقة تعنون هويته .



كل الشعوب فيها الغث والسمين ، فيها من يفهم الحياة ويفقه انسانيته فيمارسها والبوهيمي والذي يعيش على هامش المجتمع ،،، الا عندنا فإنه لا يحرك بعضنا الا ( البطن ) فلا نفكر ولا نقيّم ولا نزن ولا نؤمن الا بحاجة البطن ... هذا خلق لدى بعضنا ابشع انواع التجويح والتذمر والقاء التهم جزافا والتفصي من كل مسؤولية والتطبع مع السائد و تهميش قيمتي الوقت والعمل وضربة موش في راسي ... ورزق البيليك و اللي يقعد يدّي الكراء وغيرها من التعبيرات الانانية التي لا تبني وطنا ولا تقيم حضارة ولا تشير لشعب محترم ككثير من الشعوب المحترمة ...



