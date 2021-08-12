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غرق سفينة بريطانية على متنها 17 شخصا قبالة جزيرة يونانية

Photo archives/Pixabay
Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 10:32قراءة: 0 د, 26 ث
وكالات - أكد خفر السواحل اليوناني اليوم الخميس أن سفينة تبحر تحت علم بريطانيا وكان على متنها 17 شخصا على الأقل غرقت قبالة سواحل جزيرة ميلوس في بحر إيجه.

وأكد خفر السواحل أن عملية انطلقت لإنقاذ الذين كانوا على متن السفينة المنكوبة، موضحا أن ثلاثة قوارب تابعة له وقاربا مدنيا ومروحيتين عسكريتين تتوجه الآن إلى موقع الحادث.

وأوضحت تقارير إعلامية أن السفينة المنكوبة هي يخت طوله 28 مترا.

ووقع الحادث على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي ميلوس، وسط أجواء جوية جيدة، حيث تقدر سرعة الرياح بخمس درجات حسب سلم بوفورت.

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