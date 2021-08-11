الشّعبــــــــــــــــــــــــــــاوية الموقوتة....

نصرالدّين السويلمي





سبق للقاضية البريطانيّة كونستانس بريسكوى "56 عاماً" أن أدينت في قضيّة كذب وتحايل وإيهام، وكانت القاضية بريسكوى شاركت في مؤامرة لسجن وزير.. رغم ذلك لم تجد بريطانيا قوافل من العبيد تستغلّ الحادثة لتطويع السلطة القضائيّة لمسؤول عابر جاءت به الصناديق وترحل به.



وفي الولايات المتّحدة الأمريكيّة تمّ سجن القاضية الأمريكيّة تريسي هنتر بتهمة سوء استخدام منصبها.. ولو خرج أحد الغاضبين على هنتر يطالب الرئيس بالاستحواذ على القضاء لتحوّل إلى كاراكوز ثمّ أودع مصحّة عقليّة نتيجة لقصور كلّي في مداركه.



بل وصل الأمر إلى الانقلابات والاغتيالات، فقد تمّ عزل القاضية بالمحكمة العليا في هايتي وينديل كوك ثيلوت بتهمة التخطيط للانقلاب، كما تلاحقها اليوم تهمة المشاركة في اغتيال الرئيس... قُتل الرئيس والقضاء هو الذي يحقّق مع قاضيين آخرين متهمين إلى جانب القاضية هنتر.

كما حوكمت القاضية الإيطاليّة جابريلا بتهمة التحايل، حيث كانت تعمل في القضاء وفي المحاماة، وحين تتزامن المواعيد ترسل شقيقتها التوأم للترافع عن المتّهمين عوضا عنها.



آلاف من القضايا التي لاحقت القضاة كما لاحقت السياسيّين كما الأطباء كما المحامين كما رؤساء الدول.. ليس على هذه الأرض من مهنة أو قطاع ملائكي، فأمّا الشعوب الواعية فهي التي تفصل الأخطاء والتجاوزات عن القطاع ككلّ، ثمّ تراكم الاصلاح وتدفع نحو الأفضل، وأمّا الشعباويّة فهي التي تهدم كلّ ما لا يروق لها لصالح لحظة عاطفيّة مثمونة فاقدة للبوصلة.. تلك عاطفة موقوتة تماما كالقنبلة الموقوتة، بداخلها ليس غير الشحن والضغط، إذْ لا عقول للقنابل، حتى تلك التي يطلق عليها قنابل ذكيّة، هي في الأخير أكثر غباء من القنابل التقليديّة لأنّ ذكاءها يكمن في استسلامها الكلّي للتوجيه.. تفتك القنابل الذكيّة أكثر بكثير ممّا تفتك القنابل التقليديّة العشوائيّة.

تلك عقليّة وأخرى.. أمّا الأولى فانتهازيّة طمّاعة مستعدّة لتدمير كلّ ما في العالم مقابل التقرّب لمن تستأنس فيه الجاه والقوّة والقدرة على البطش، ولديها وقاحة غير محدودة تمكّنها من تغيير مواقفها بسرعة ووفق المصلحة.



أمّا الأخرى والأخطر فهي الشعباويّة المبيدة القاتلة، مرّة تكره الأحزاب فتساعد في شيطنة وشطب منتوج إنساني تشكّل عبر قرون وبعد متاعب بل ومجازر ومذابح وتجارب دمويّة في طريق التناحر على السلطة، ومرّة تشيطن البرلمان وتدعو إلى حلّه والعمل بدونه، ومرّة تشيطن القضاء بتهمة قاضية..، متناسية التجاوزات التي تقع في كلّ القطاعات الأخرى بل تقع في الكنائس والمساجد ناهيك عن فضاء محفوف بالإغراءات والفخاخ مثل القضاء.. لقد ذهبوا الى مطالبة سعيد بسجن القاضية دون انتظار القضاء! كما طالبوه بحل المجلس الاعلى للقضاء!!!نفس المطالب التي لاحقت سعيد في جولاتها واستعذبها، كانت تلح عليه في اسقاط البرلمان وايقاف المسار وتغيير وجهته الى المجهول! تلك عقلية اجتاحت جميع المجالات، حتى حين يخسر فريق الكرة بعد ربح طويل، تطالب العقلية بحلّه أو طرد مدربه أو بيع جميع لاعبيه، وصل الأمر بالتعصّب والعواطف الهوجاء إلى التخطيط لتصفية فريق من أمريكا اللاتينيّة، بل قاموا بتصفية مدافع المنتخب الكولومبي أندريس أسكوبار سالداريغا نتيجة خطأ خلال مقابلة بين فريقه والولايات المتّحدة والذي ترتّب عنه إقصاء المنتخب الكولومبي من كأس العالم عام 1994.... تلك عقليّة الفيراجات، شعباويّة تخضّها العواطف الهائمة وتغذّيها الأحلام المشوشة جدا.



