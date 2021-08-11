نزيهة رجيبة تكتب ... سيادة الاخشيدي (على سبيل الاستباق)

...هانا تورطنا معاك وقعدنا ناكلو في السب من جماعة تقديس الدستور والقانون وخاصة من الجماعة اللي يعتبروا الخوانجية عنوان الديمقراطية . :) ..تورطنا معاك لسببين الاول هو اللي نقراووه في شخصك من الاستقامة والأمانة والثاني هو اقتناعنا...لا بل شبه اقتناعنا بأن الدستور #كلام في نهاية التحليل وانو مثل كل كلام #حمال_اوجه وانت أولتو واجتهدت فيه #لانقاذ البلاد من وضع متعفن بالحق ومرشح لمزيد التعفن ولولا معاينتنا لهذا الخطر لكنا اشد عليك من النهضة وعبير واشباههمتحب تنقذ تونس؟ يرحم والديكعطيت لنفسك مهلة قابلة للزيادة؟ موافقين اما بشروط ماناش مش نتنازلو على حتى واحد منها_اولا ..ونزيد نكررها..ما تطولش المدة ياسر على خاطر #الاستثنائي من خصايصو انو ما يلزمش يدوم ماكانش يولي دايم وفيه استدراج للشعب باش يتنازل على مكتسباتو_ثانيا ..كل شيء تعملو ..وخاصة حبس الناس او حرمانهم من حريتهم ....يلزم يكون مفسر ومعلل باش يفهمو الشعب وما يستغلوش مناوئيك_ثالثا ...يلزمنا نحسو ونراو اللي انت تستشير في اهل الرأي والعلم قبل الاقدام على اي اجراء لان هذه النخبة قادرة على مساعدتك على الاختيارات الصائبة وخاصة على ايجاد مخارج قانونية مقبولة ومقنعة وقادرة على ارجاعنا للمسار الدستوري الديمقراطي...او بعبارة أخرى #ماتنفردش بالقرار_رابعا ...ما يلزمش المساس بالحقوق والحريات مهما كانت الظروف....ووجود #الاحزاب هو من الحقوق والحريات_الشرط الخامس ..وهو #الأهم :وافقناك على اتخاذ قراراتك الاستثنائية باش #تصلح_ما_هو_موجود وموش باش تغير كل شيء و تفرض مشروعك الخاص.... ما زال عندك الوقت باش تعرف بمشروعك في عقلك ...اما موش في هذا الوضع الاستثنائي اللي تمسك فيه أغلب السلطات باش #تنقذ البلاد وموش باش تجرب فيها افكارك وافكار اتباعك...#ماناش_فئران_تجارب.......مع الشكر(نزيهة رجيبة)