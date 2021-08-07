اولمبياد طوكيو - مصر تخفق في نيل الميدالية البرونزية بخسارتها في النهائي الصغير امام اسبانيا

انهزم المنتخب المصري لكرة اليد امام نظيره الاسباني بنتيجة 31-33 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث التي اقيمت يوم السبت بالعاصمة اليابانية طوكيو ضمن منافسات الالعاب الاولمبية.

ورغم اخفاقه في نيل الميدالية البرونزية، تبقى المرتبة الرابعة التي تحصل عليها المنتخب المصري افضل نتيجة لكرة اليد العربية والافريقية على امتداد مشاركاتها في الالعاب الاولمبية.

وكانت مصر خسرت في الدور نصف النهائي امام فرنسا بينما انهزمت اسبانيا في المربع الذهبي امام الدنمارك بطلة العالم وحاملة اللقب الاولمبي.



