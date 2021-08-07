واشنطن تدرج 5 قادة بتنظيمات إفريقية على قائمة "الإرهاب العالمي"

الأناضول - واشنطن -



تنظيمات داعش - موزمبيق، ونصرة الإسلام والمسلمين - مالي، وحركة الشباب - الصومال





أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، عن إدراج خمسة قادة في تنظيمات إرهابية في إفريقيا، على قائمة "الإرهاب العالمي".



وأشار بلينكن في بيان صادر عنه السبت، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات جديدة ضد بعض التنظيمات الإرهابية الناشطة في إفريقيا.



وأوضح بلينكن : "أعلن تسمية 5 قادة إرهابيين في إفريقيا، هم: بونماد مشود عمر ( تنظيم داعش - موزمبيق)، وسيدانآغ حطة (تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين - مالي)، وسالم ولد بريمات ( تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين - مالي)، وعلي محمد راج ( تنظيم حركة الشباب - الصومال)، وعبد القادر محمد عبد القادر ( تنظيم حركة الشباب - الصومال)، على أنهم إرهابيون عالميون".



وأشار بلينكين إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حربها ضد الإرهاب في إفريقيا ، مشيرا إلى أنه يمكن إضافة أسماء جديدة إلى قائمة الإرهاب.







