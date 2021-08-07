أولمبياد طوكيو.. الولايات المتحدة تفوز بذهبية السلة للرجال

فازت الولايات المتحدة بذهبية كرة السلة للرجال ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بتغلبها على فرنسا في النهائي بفارق 5 نقاط، 87-82.



وثأر المنتخب الأمريكي بذلك من نظيره الفرنسي، إذ كان قد تغلب عليه في أولى مباريات البطولة في دوري المجموعات.



وتعد هذه الذهبية الرابعة على التوالي للولايات المتحدة في السلة، حيث توجت بالميدالية الأغلى في أولمبياد بكين 2008، ولندن 2012، وريو 2016.



كما أحرزت الولايات المتحدة الميدالية الذهبية في كرة السلة للمرة الـ16 في تاريخ الألعاب الأولمبية، من أصل 20 دورة شاركت فيها.







