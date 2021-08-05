أولمبياد طوكيو.. مصر تخفق في بلوغ نهائي منافسات كرة اليد عقب هزيمتها أمام فرنسا بنتيجة (23 ـ 27)

أخفق منتخب رجال مصر لكرة اليد في بلوغ المباراة النهائية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، عقب خسارته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (23 ـ 27)، الخميس، ضمن الدور نصف النهائي.
وقدمت مصر أداء قويا وجارت خصمتها في أغلب أوقات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة التعادل (13-13).
وفي الشوط الثاني استطاعت فرنسا، بطلة أولمبياد 2008 و2012 ووصيفة 2016، فرض أفضليتها والابتعاد بالنتيجة، قبل أن تُنهي المباراة لصالحها بفارق 4 أهداف.
وبهذا بلغت فرنسا الدور النهائي للأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي، لتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة إسبانيا والدنمارك، بينما ستخوض مصر مباراة تحديد الفائز بالبرونزية مع الخاسر منهما.
وقدمت مصر أداء قويا وجارت خصمتها في أغلب أوقات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة التعادل (13-13).
وفي الشوط الثاني استطاعت فرنسا، بطلة أولمبياد 2008 و2012 ووصيفة 2016، فرض أفضليتها والابتعاد بالنتيجة، قبل أن تُنهي المباراة لصالحها بفارق 4 أهداف.
وبهذا بلغت فرنسا الدور النهائي للأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي، لتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة إسبانيا والدنمارك، بينما ستخوض مصر مباراة تحديد الفائز بالبرونزية مع الخاسر منهما.
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