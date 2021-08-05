   Om Kalthoum - ذكريات  

أولمبياد طوكيو.. مصر تخفق في بلوغ نهائي منافسات كرة اليد عقب هزيمتها أمام فرنسا بنتيجة (23 ـ 27)

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 12:47قراءة: 0 د, 29 ث
أخفق منتخب رجال مصر لكرة اليد في بلوغ المباراة النهائية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، عقب خسارته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (23 ـ 27)، الخميس، ضمن الدور نصف النهائي.

وقدمت مصر أداء قويا وجارت خصمتها في أغلب أوقات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة التعادل (13-13).

وفي الشوط الثاني استطاعت فرنسا، بطلة أولمبياد 2008 و2012 ووصيفة 2016، فرض أفضليتها والابتعاد بالنتيجة، قبل أن تُنهي المباراة لصالحها بفارق 4 أهداف. ​​​​​​​

وبهذا بلغت فرنسا الدور النهائي للأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي، لتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة إسبانيا والدنمارك، بينما ستخوض مصر مباراة تحديد الفائز بالبرونزية مع الخاسر منهما.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230366



En continu

Toutes les news

الخميس 05 أوت 2021 | 26 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:13 12:32 05:28 03:49
32°
33°% 40:الرطــوبة
تونــس25°
4.63 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
33°-2535°-2541°-2736°-2843°-27
  • Avoirs en devises
    19041,2

  • (4 aout)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,29336 DT        1$ =2,77385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 aout)   1889,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة