أولمبياد طوكيو.. مصر تخفق في بلوغ نهائي منافسات كرة اليد عقب هزيمتها أمام فرنسا بنتيجة (23 ـ 27)

أخفق منتخب رجال مصر لكرة اليد في بلوغ المباراة النهائية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، عقب خسارته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (23 ـ 27)، الخميس، ضمن الدور نصف النهائي.



وقدمت مصر أداء قويا وجارت خصمتها في أغلب أوقات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة التعادل (13-13).



وفي الشوط الثاني استطاعت فرنسا، بطلة أولمبياد 2008 و2012 ووصيفة 2016، فرض أفضليتها والابتعاد بالنتيجة، قبل أن تُنهي المباراة لصالحها بفارق 4 أهداف. ​​​​​​​



وبهذا بلغت فرنسا الدور النهائي للأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي، لتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة إسبانيا والدنمارك، بينما ستخوض مصر مباراة تحديد الفائز بالبرونزية مع الخاسر منهما.



