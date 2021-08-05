كورونا عالميا..الوفيات تتجاوز 4 ملايين و266 ألفًا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حول العالم، الأربعاء، 200 مليون شخص، فيما تجاوزت الوفيات أكثر من 4 ملايين و266 ألفًا.



وبحسب موقع "وورلدوميترز" المتخصص برصد إحصاءات كورونا، بلغ عدد المصابين بالفيروس 200 مليون و746 ألفا و351.



كما وصل إجمالي وفيات الفيروس إلى 4 ملايين و266 ألفا و176، فيما بلغت حصيلة المتعافين 180 مليونا و828 آلاف و963، بحسب الموقع نفسه.



وتأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الإصابات بـ 36 مليونا و104 آلاف و253 إصابة، تليها الهند بـ31 مليونا و427 ألفا، ثم البرازيل بنحو 20 مليون.



وحلت روسيا في المرتبة الرابعة عالميا، تتبعها فرنسا، وبريطانيا، وتركيا.



