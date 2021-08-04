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كورونا..أكثر من 50 الف مصاب بمستشفيات الولايات المتحدة

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Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 06:23قراءة: 0 د, 37 ث
تخطى الثلاثاء، عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في وقت واحد ب مستشفيات الولايات المتحدة عتبة الـ50 ألف شخص؛ للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن بيانات لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في البلاد.

ووفق المصدر نفسه فإنi لأول مرة منذ 27 فبراير الماضي، بلغ عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج من فيروس كورونا، 50 ألفًا و625 شخصًا.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول على مستوى العالم من حيث إصابات كورونا، وضحايا الفيروس بأكثر من 36 مليون مصاب، و630 ألف حالة وفاة.

وحتى فجر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 200 ملوينًا و238 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و258 ألفا، وتعافى ما يزيد على 180 مليونا و507 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".



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