هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب ساحل اليابان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل اليابان، وشعرت بها طوكيو المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".



وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند حوالي الساعة 5:30 فجر الأربعاء حسب التوقيت المحلي على بعد 120 كيلومترا قبالة ساحل هاساكي، و128 كيلومترا شرقي العاصمة طوكيو.



وأشارت إلى أن هزات طفيفة أخرى أعقبت الهزة الأولية.



وأفاد العديد من الصحفيين الذين يغطون الألعاب الأولمبية بأنهم شعروا بالهزة بطوكيو، وفق وسائل إعلام محلية.



