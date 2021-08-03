برلين تتهم مواطنة ألمانية إيطالية بالتجسس لصالح الصين

الأناضول - أعلن الادعاء الألماني، الإثنين، اتهامه مواطنة ألمانية تحمل أيضا الجنسية الإيطالية بالتجسس لصالح الصين.



وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن المتهمة "كلارا ك"، وهي زوجة "كلاوس ل"، الذي تم القبض عليه بالتهمة نفسها في يوليو/ تموز الماضي.



وأضافت أنه "تم القبض على كلاوس بعد توجيه لائحة اتهام له في مايو/ أيار الماضي، أمام محكمة في مدينة ميونخ (جنوب)".



وأوضحت أنه "تم حجب الأسماء الكاملة للمتهمين، تماشيا مع قواعد حماية الخصوصية في ألمانيا".



ووفقا للائحة الاتهام، فإن "كلارا ك" متهمة بدعم أنشطة التجسس المزعومة لزوجها منذ عام 2010.



وتابعت الوكالة أن "كلاوس" متخصص في العلوم السياسية، وكان يدير مركز أبحاث في ألمانيا منذ 2001.



ووفقًا للادعاء، تواصل موظفون في جهاز استخبارات صيني (لم يسمه) بالزوجين أثناء رحلتهما إلى شنغهاي من أجل إلقاء محاضرة في يونيو/ حزيران 2010.



ويُتهم الزوجان بنقل معلومات بشكل منتظم إلى جهاز استخباراتي صيني حتى نوفمبر/ تشرين الأول 2019، بحسب الوكالة.



وأوضحت أن هذه المعلومات جاءت بشكل أساسي من "متحدثين سياسيين رفيعي المستوى (لم تسمهم)"، كانوا على اتصال بالزوجين بسبب عملهما في مركز الأبحاث.



ويتهم الادعاء الزوجين بتلقي مقابل مادي نظير معلومات تم تزويد جهاز استخباراتي صيني بها، وفقا للوكالة.



