طوكيو 2021: الفريق الأمريكي للسباحة يحطم الرقم العالمي في سباق 400 متر تتابع بفضل كايليب دريسل

فرانس 24 -

اختتم الفريق الأمريكي للرجال منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو بذهبية حطمت الرقم العالمي في سباق التتابع أربع مرات متنوعة، ورفع بذلك النجم كايليب دريسل رصيده في الألعاب الحالية إلى خمس ذهبيات، بعد خوضه 50 مترا رائعة في الفراشة.وسجلت الولايات المتحدة 3:26.78 دقائق، محطمة الرقم السابق (3:27.28 د) الذي كان بحوزتها منذ 2009، أمام بريطانيا بفارق 73 بالمئة من الثانية وإيطاليا (بفارق 2.39 ثانيتين).وتخلف الأمريكيون بعد تقدم كبير لنجم الصدر البريطاني آدم بيتي على مايكل أندرو، لكن بعد غوص دريسل في المياه تغيرت المعادلة لمصلحة أبناء العام سام.وبعد قدومه إلى طوكيو باحثا عن 6 ذهبيات، سيترك دريسل العاصمة اليابانية من الباب العريض مع 5 ذهبيات وخسارة وحيدة بمركز خامس في سباق التتابع المختلط أربع مرات 100 م متنوعة.فرانس24/ أ ف ب