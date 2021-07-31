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عاهل المغرب يدعو الجزائر لبناء علاقات ثنائية أساسها الثقة

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 22:23قراءة: 0 د, 31 ث
الرباط - جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، دعوة الجزائر إلى بناء علاقات ثنائية مع بلاده مبنية على الثقة وحسن الجوار.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها العاهل المغربي بمناسبة الذكرى 22 لتوليه الحكم.


وقال: "أجدد الدعوة لأشقائنا في الجزائر إلى العمل سويا دون شروط لبناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار".

وأضاف أن "الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول بالنسبة للعديد من الدول".

وأعرب عن قناعته قائلا: "أن تكون الحدود مفتوحة هو الوضع الطبيعي بين البلدين الجارين".

وأكد حرص المغرب على مواصلة جهوده الصادقة في توطيد "الأمن والاستقرار في محيطه الإفريقي والأورومتوسطي، وخاصة في جواره المغاربي".

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