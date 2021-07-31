   Om Kalthoum - عودتي عيني  

ماذا بقي من حركة النهضة..

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 19:09قراءة: 2 د, 17 ث
كتبه / توفيق زعفوري...


كل الحركات السياسية خاصعة لمبدأ التحوّل و حتى التحلّل بفعل الممارسة أو الضغط أو الأنصهار، و هي ليست بمنأى عن التفاعل مع الواقع، فأين الحزب الديمقراطي التقدمي و أين نداء تونس و أين الحزب الشيوعي التونسي و أين و أين... كلها تآكلت بفعل الممارسة أو بفعل التحوّلات العميقة في الداخل أو الخارج..


حزب حركة النهضة، واكب هذه التحركات،و التحوّلات بروح أكثر براغماتية مناورا أحيانا، خافضا جناحه أحيانا أخرى، و ملتفّا في أحايين أخرى، و هو المحرك الذي تشققت على جنباته الأحزاب التي تحالفت معه، و كأنه يَأكل و لا يُؤكل..

بعد انسحاب شخصيات مؤسسة و مؤثرة و فاعلة في الحركة كحمادي الجبالي، و زبير الشهودي و العربي القاسمي و ماكينة الحركة عبد الحميد الجلاصي و غيرهم ممن إلتزموا بواجب التحفظ و لولاه لكانت الحركة نسياً منسيا، ثم حاول جماعة المائة في رسالة مؤثرة و جولات و إجتماعات متكررة إنقاذ الحركة من براثن الشيخ الذي حاول الالتفاف على نطامها الداخلي و الإنقلاب على الفصل 31 منه، و صمته المريب الطويل من إمكانية إعادة ترشحه من عدمه، و جميع الأخطاء التي لم يرها الشيخ بحكم بريق السلطة القوي و الإبهار العميق لا يبدو أن السيد راشد رغم الهزات القوية التي خرج منها سالما، لا يبدو أنه إستوعب اللطخة الكبرى أو أن صداها وصل إلى أذنيه، و هو لايزال يردد أن جلده قوي، حتى بعد أن شاهد خيانة مناصريه و فرحة أغلب التونسيين، بل أكثر من ذلك بدأ ينفض من حوله حتى من كانوا يدافعون عنه و من المقربين، إذ تتواصل في شورى النهضة السجالات و المناكفات و التجاذبات و حتى صراع الأحلاف، و خاصة بين عبد اللطيف المكي و رئيس الحركة و هذه ليست المرة الأولى و لا الثانية، ما يوحي بأن نهاية الرئيس ستكون على شاكلة لوران ڤباڤبو Laurent Gbagbo حينما أخرجته القوات الخاصة الفرنسية من غرفة نومه شبه عاريا، المستبدون بالرأي و بالسلطة، لا تعود لهم بصيرتهم الا بعد فوات الأوان و لا ينتبهون و لا يأبهون للتنبيهات و خاصة لا يقرأون التاريخ، و مصير السيد راشد ليس بعيدا عن مصير حسن البشير الرئيس السوداني المخلوع، خاصة إذا إعتبرنا جملة القضايا الملاحق فيها و التي تذهب به إلى ما وراء الشمس، و هو لا يزال متشبثا يحسب أن الزمن سيعود به إلى الوراء، إلى كرسي المجلس.

السيد راشد، لم يعد لديه ما يتنازل عنه، و سقطت أوراق الضغط لديه جميعا، و هو أضعف ما يكون و هو أهون من أن يستمر بعد اصابته الأخيرة بفيروس كورونا ، فلماذا خير الغنوشي هذا الخروج المذل بعدما فتح له النهضاويون، و التونسيون أبواب كثيرة و مرات عديدة لخروج آمن و مشرّف!؟؟؟
يقول ابو البقاء الرندي :
لكل شيء إذا ما تم نقصان.. فلا يغر بطيب العيش انسان
هي الأيام كما شاهدتها دول.. من سرّه زمن ساءته أزمان
تونس أبقى و تونس أكبر من الجميع و فوق الجميع، و ربي يحميها من أعداء الداخل و الخارج...


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