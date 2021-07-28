مع انتشار متحور دلتا..واشنطن تتراجع عن توصياتها بشأن الكمامات

الأناضول -

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة بعودة الأشخاص الذين حصلوا على تطعيماتهم بالكامل لارتداء كمامات الوجه في الأماكن المغلقة.يأتي ذلك وسط تصاعد حالات الإصابة بالمتحور دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت قناة الحرة، الثلاثاء.وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض، روشيل والنسكي، "في مناطق انتشار عدوى كورونا بشكل كبير، توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية".وأضافت أن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع للمتحور دلتا في الولايات المتحدة.وتأتي التوصيات الجديدة بعد شهرين ونصف من تصريحات للمراكز نفسها بأن الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة، ما أثار الجدل حينها.كما أوصت الوكالة الصحية الحكومية الأطفال بارتداء أقنعة في المدارس، حيث سيعودون إليها أغسطس/آب المقبل.بدوره طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بارتداء كمامات الوجه وقال: "إن المزيد من الأقنعة والتطعيمات في المناطق التي تأثرت بنوع دلتا من فيروس كورونا هي أفضل السبل لتجنب العودة إلى الإغلاق الذي شهدته البلاد العام الماضي".وتشهد الولايات المتحدة تفشيا لفيروس كورونا مدفوعا بدلتا، المحتور الأكثر عدوى الذي رصد حتى الآن، والذي بات مسؤولا عن أكثر من 89 ٪ من الإصابات في البلاد، وفق التقديرات.وبحسب أرقام موقع "وورلدوميترز" للإحصاء، فقد تجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة 35 مليون حالة، من بينها 627 ألفا و331 حالة وفاة.