الخلاصة ...

علمتني السياسة و الحياة أنه من الواجب ليس سماع كل الأطراف فحسب و إنما فهم طريقة تفكيرهم و طريقة تحليلهم للمواضيع، حتى نستطيع إستيعاب قراراتهم و ردود أفعالهم فيما بعد.بالنسبة لي لا يوجد بيننا خونة أو متآمرون على أمن البلاد أو سياسة فساد ممنهجة من أحد الأطراف السياسية، هناك أكيد تجاوزات و فساد لكن على مستوى شخصي أو مجموعات ضيقة و لا أراه أمرا ممنهجا كالذي كنا نعيشه أيام التجمع.هناك أمر مهم و خطير و هو إنعدام الثقة التام بين كل الأطراف السياسية و بين الحكام و الكل لديهم نفس التفكير و الذي من الممكن أن نحصره في قولة واحدة " أنا الوحيد القادر على حماية الوطن و الديمقراطية و البقية لصوص و خونة و متآمرون"، و مازاد الطين بلة أننا في نظام سياسي هجين يجعل للسلطة رأسين و يفرض على الفاعلين السياسيين التعايش فيما بينهم لحكم البلاد، إلا أن حجم الحقد الدفين بين الفاعلين السياسيين و الإنعدام التام للثقة بينهم جعل من الإستحالة أن يكون هناك حكم و أصبحنا منذ الثورة الى الآن نعيش في تراجع غير مسبوق لمستوى العيش و الفساد بسبب إنحلال الدولة و إنعدام الرقابة.من ناحية أخرى وجب التمعن في مطابخ الأطراف الفاعلة و فهما فهما جيدا و خاصة منها حركة النهضة و معرضيها و رئيس الجمهورية.بالنسبة لحركة النهضة علينا أن نستوعب أمرا مهما، أنها حركة إديولوجية يجمعها الدين و نشأت لمقاومة هجمات بنعلي و بورقيبة على الإسلام لإعتقادهما أن الحركات الإسلامية الفاعلة في المجال السياسي ممكن أن تكون منا فسا جديا على الحكم، لذلك مفهوم النضال و الأخوة في النهضة و حب الحرية متأصل بشكل كبير و هي حركة مدنية نضالية أكثر منها حزب سياسي، إنخرطت بعد الثورة في العملية السياسية و هاجسها الوحيد تأصيل الحرية و العملية الديمقراطية، و هذا ما يفسر إنخراط النهضة الدائم في دعم مسار الحكومة بالرغم من علمها أنها في كل مرة تعرض نفسها الى هزات سياسية صعبة، و لكن كانت هناك قناعة بضرورة تقديم التضحيات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية، إستمر في هذا المسار إلى حدود إنتخابات 2019 و الفوز الغير متوقع الذي حققه الحزب في الانتخابات البرلمانية.علينا أن نفهم أيضا أن النهضة في 2019 تختلف بشكل كلي عن النهضة بعد 2019، هذا التاريخ كان خطا فاصلا في حياة الحركة و فيه وقعت عدة أحداث مصيرية- تراجعها عن عدم التحالف مع حزب قلب تونس و ما إنجر عنه من إستقالات لأعداد كبيرة في صفوف الشباب و خاصة الذين تعهدوا بالإستقالة من الحزب في حال عدم سلوك النهضة نهج إصلاحي إقتصادي يقطع مع الفساد بعد الإطمئنان على المسار الديمقراطي و الإنتخابي في تونس.- استماتة رئيس الحزب في البقاء على رأس الحزب و إصراره على إزاحة كل من يخالفه الرأي في موضوع ترأس الحركة بعد إنتهاء مدته القانونية، و إصراره على أن يكون مرشح الحزب للإنتخابات الرئاسية ل 2024، مما جعل موجة أخرى من الإستقالات في صفوف القيادات التاريخية- اصرار رئيس الحزب على أن يكون رئيسا للبرلمان و تعطيله ترشح مورو للرئاسية مما جر إلى هزيمته في الدور الأول، لأن الغنوشي كان يعلم جيدا أنه في حالة ربح مورو الرئاسة سوف لن تقبل الطبقة السياسية ترأس النهضة للبرلمان.إثر تشكل البرلمان و انتخاب الغنوشي رئيسا له كان من المفروض الإنطلاق في عملية الإصلاح في حكومة الفخفاخ بعد ضياع وقت طويل في تشكيل حكومة الجملي إلا أن انعدام الثقة الذي تحدثنا عنه جعل من الأمر مستحيلا، و في المقابل كان رئيس البرلمان في صرعات جانبية مع حزبه حول التمديد و حول عريضة المائة التي تطرح برنامجا إصلاحيا داخل الحزب، كان منشغلا بعبير موسي و بشبح سحب الثقة، و تحولت أنظار الحزب و كل مجهوداته الى صراعات داخلية لمقاومة التمديد و اخرى برلمانية لتحجيم دور عبير و كل ماهو حكم و أحوال الناس أصبح في يد المشيشي الذي أحيط بكل العراقيل من الرئيس لأنه تحداه و خرج عن طوعه و اختار حضن البرلمان، و بالرغم من إهتراء حكومته بالإعفاءات إلا أن الأحزاب الحاكمة لم تحرك ساكنا حتى بعد إقالة وزير الصحة.تواصلت الأخطاء في حركة النهضة الى غاية التفريط في فرصة من ذهب بصعود أسهم القيادي عبد اللطيف المكي بعد نجاحه في مجابهة الموجة الأولى لكورونا و يبدو أن إطلاق إسم الجنرال على الرجل كان يزعج كثيرا الغنوشي الطامح للرئاسة.كان الرئيس سعيد يراقب و يعمل في صمت، و يدرس كل الحلول و كانت سفريات رئيس البرلمان تحت غطاء ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية تزعجه كثيرا و تجعله يحس بأن هذا الأخير يزاحمه في أهم صلاحياته و هي التمثيل الرسمي للدولة.لذلك كانت أول خطواته تكثيف الإتصالات بالخارج للقول أن لتونس رئيس واحد يمثلها، و كنا نرى البيانات تتهاطل كالأمطار حول إتصالاته اليومية بزعماء العالم، ثم بدأ بالعمل على كسب ثقة الجيش فكنا نراه في زيارات مكوكية في ثكنات العسكر و لم يكن يتردد في توجيه الرسائل السياسية من داخلها، ثم بدأ في مزاحمة المشيشي على وزارة الداخلية و بقراءة دستورية جعلها من صلاحياته، الرئيس كان يعلم جيدا أن هاته الوزارة تعودت لفترة طويلة على أخذ التعليمات من الرئيس و أنها غير مرتاحة لنظام برلماني يجعلها في كل مرة تتعرض لتغيرات جذرية يربك عملها و يجعلها في موقع التجاذبات السياسية، لذلك كانت الإطارات الأمنية تنظر لسعيد كالظامن للإستقرار.كان الرئيس في كل مرة يخرج في خطابات قوية موجهة نحو أطراف يتهمهم بالفساد و الخيانة و كان في كل مرة يتعرض لموجة كبيرة من السخرية جعلت الأحزاب الحاكمة تعتقد أن الرجل يعيش في الأوهام و أنه لا يجرأ على القيام بخطوات قادرة على الإطاحة بهم، و بأن الجيش الذي عارض بنعلي سوف يعارض سعيد و سوف يحمي الدستور.الرئيس كان متيقنا من وطنية الجيش و حمايته للدستور و علوية القانون فأعد نفسه جيدا في هذا الجانب لإقناع القيادات أنه يعمل في نطاق الدستور و كان في كل خطاب يركز على علوية الدستور و حقه في التأويل الرسمي لنصوصه في غياب المحكمة الدستورية.و الرئيس كغيره لا يثق في الأطراف الحاكمة و يعتبرها فاشلة و راعية للفساد، و خاصة في عامه الأول عندما رأى حجم العراك السياسي و حجم تطاولهم عليه و لم تكن هناك مراعات لمقامه، و كان في كل مرة يبرز نفسه في حلة عمر بن الخطاب و من يعرف شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفهم أن الرئيس يريد أن يغير و أنه يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله، و أنه متزهد في السلطة و كل ما بهمه هو معيشة الناس، و يعتبر نفسه أمام فرصة ذهبية و أنه ليس منتخبا بل مفوضا من الشعب و أن التشتت البرلماني و تحدي النهضة له لن يسمحا له أبدا بتنفيذ مشاريعه الإصلاحية.في الأثناء تفاقم الإحتقان بين الناس و أصبح المواطن يعاني الويلات و إزداد سوء معيشته و أحواله، و كانت حكومة المشيشي المتهالكة عاجزة بكل المقاييس عن إدارة أوضاع البلاد و خاصة بعد إقدامه على عزل وزير الصحة يوم العيد، كانت فرصة ثانية أمام الغنوشي لمنع سعيد من التحرك و هي بسحب الثقة من الحكومة و الدعوة الى تعديل قانون الانتخابات و وضع موعد لإنتخابات جديدة، لكنه أضاع مرة أخرى الفرصة الأخيرة، بالرغم من أن بوادر حراك 25 جويلية تسير على قدم و ساق و أن الوجوه الداعمة للرئيس واضحة بكل قوة و خاصة أن مطلبهم الأساسي حل البرلمان.علم الرئيس وقتها أن الوقت قد حان و أعلن تفعيله للفصل 80، و أعد بشكل جيد الإجابات لكل الأسئلة و الشكوك، فتعلل بأن الدستور أمره بالتشاور مع رئيسي البرلمان و الحكومة و لكن لم يجبره على الأخذ مقترحاتهما فبالنسبة له أن التشاور هو إعلامهم و ربما الأخذ بعين الإعتبار ببعض مقترحاتهم، كما تعلل بأن الدستور منعه فقط من حل البرلمان و لم يمنعه من تجميده، و أن الخطر الداهم توفرت شروطه بوجود حكومة من دون وزراء و وزارة صحة من دون رئيس و هي في حالة حرب مع كورونا و برلمان لا يقدر على الإجتماع أو الخروج بقوانين، كل هاته العوامل بالنسبة له كانت سببا لتفعيل الفصل الشهير، و كما أنه هو المؤول الرسمي للدستور حسب الفصل 72 في حالة عدم وجود محكمة دستورية.الرئيس طمأن الجيش و قدم كل الأدلة و البراهين و خاصة أن قرائته الدستورية صحيحة و دعهما بشهادة عدد كبير من المختصين في القانون ليخرج بذلك بحلة الحريص على تطبيق القانون.إلا أنه عند الإعلان جمع لديه كل السلط و لم يذكر بمهلة الشهر و لم يوضح خارطة طريق واضحة فجعل من نفسه الرئيس المستغل للفصل 80 و ليس المطبق له، إلا أنه تدارك الأمر بإمزال بيان يصرح فيها بمدة الشهر القابلة للتجديد.فتحركت الطبقة السياسية و فهمت النهضة أن دورها قد إنتهى و أنه لا فائدة من تحريك الشارع لأن في ذلك تعريضها لخطر المسألة، التحرك الذي وقع من بيانات متكررة من عديد الأحزاب الحاكمة و المعارضة و خاصة بيان المنظمات الكبرى، جعلت من الرئيس يعدل الكفة و يجتمع بعديد الفاعلين للتحاور للخروج من الوضع الحالي، فهو نفسه يعلم أنه و ان كانت هناك هبة شعبية فمستوى الحريات في تونس لن يسمح له بالإنفراد بالسلطة لوقت طويل، لذلك هو الآن أمام مهمة وضع خارطة طريق جديدة واضحة لطمأنة الجميع.ما أراه اليوم أننا نعيش فترة جديدة و أن الطبقة التي حكمت منذ 10 سنوات لن تستمر أكثر و أنه بفضل المؤسسات الوطنية و الجيش المحترم للدستور و العقلاء لن يستطيع الرئيس الإستئثار بالسلطة و فرض واقع دكتاتوري جديد،القانون قد أنتهم و أول و لكل تفسيراته و تبريراته، المهم اليوم العودة تدريجيا الى مسار دستوري واضح لا يخضع للتأويل و إلى الحفاض على اللحمة الوطنية و إلى الحذر الشديد من الرجوع الى الحكم الواحد المتسلط.مهمتنا اليوم الإصلاح و مواصلة البناء و ليس الهدم و إعادة البناء.نسأل الله التوفيق و السداد و لا يجب أن ننسى أبدا"كل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه"، صدق رسول الله"لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"، صدق الله العظيم