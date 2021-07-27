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ألمانيا.. انفجار في مكب للنفايات بمدينة ليفركوزن

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 12:27قراءة: 0 د, 37 ث
الأناضول - برلين -

الشرطة حثت سكان المنطقة على إغلاق نوافذهم خشية انتشار غازات سامة


وقع انفجار الثلاثاء، في مكب للنفايات بمدينة ليفركوزن غربي ألمانيا، تشكّلت على إثره أعمدة من الدخان.

وأفاد مراسل الأناضول، أن شرطة المدينة سارعت لتنبيه سكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية والمعامل لإغلاق نوافذهم، خشية انتشار غازات سامة.

ولم يتم الإعلان حتى ظهر الثلاثاء عن وقوع ضحايا جراء الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنّ الانفجار وقع بالقرب من محطة لصهاريج نقل الوقود.

وأرسلت إدارة الإطفائية في المدينة رسالة إلى هواتف سكان المنطقة، تضمنت تحذيرا بـ"الخطورة الشديدة".

وشوهدت أعمدة من الدخان في مكان الانفجار من بعد عدة كيلومترات.

تجدر الإشارة أنّ الانفجارات في مكبات النفايات تحدث بسبب، انحباس غاز الميثان الصادر عن عملية تحلل النفايات فيه، دون معالجته لفترات زمنية طويلة.

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