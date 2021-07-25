جرس الإنذار ... الخروج من الأزمة

ما حصل اليوم من خروج مسيرات متزامنة في أغلب ولايات الجمهورية و كلها تقريبا غير مهيكلة و غير مؤطرة هو أمر هام و على حكام تونس اليوم التعامل معه بجدية، لأنه نذير بالإنفلات و الفوضى، فهؤلاء الشباب هم جيل ما بعد الثورة و لم يعيشوا قهر و قمع بنعلي و الحرية بالنسبة لهم أمر مفرغ منه و لا مجال لتذكيرهم بأن من مكاسب الثورة الحرية، هذا الجيل الجديد تربى على الاحقاد بين الأحزاب و تربى على التخوين و على ترذيل الحياة السياسية، هذا الجيل اليوم يبحث عن التشغيل و عن العيش الكريم.الذين خرجو اليوم أغلبهم بين العشرين و الثلاثين من العمر، مع أعداد أخرى من المعارضين للسلطة الحاكمة، و هؤلاء ليس لهم حسابات سياسية أو إهتمام بالتوازنات، يقال أنهم من أتباع الرئيس أو أن هناك من يحركهم، أو أنهم من جماعة اليسار، المهم في هذا أنهم إجتمعوا في نفس الوقت و كان في تحركهم إنفلات و ربما يكون بداية الفوضى.كلهم إجتمعوا على كره الطبقة الحاكمة و حزب النهضة بصفة خاصة لأنهم يعتبرونه المسؤول على الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد منذ 10 سنوات.نصيحة مني إلى الأحزاب الحاكمة و خاصة حزب النهضة، القول بأن النهضة هي المسؤولة عن هذا الوضع فيه جانب كبير من الصواب، ففي كل الفترات كان للنهضة مكان إما بشكل مباشر بوزرائها في الحكم أو بضمانها لإستمرار الحاكم في حكمه، و أغلب الحكومات السابقة كانت الحركة فيها هي الضامن للحاكم فلولاها لما بقي في الحكم و خير دليل حكومة الشاهد و حكومة المشيشي و غيرهما.لذلك الكثيرين من غير ناخبي النهضة يعتبرونها المسؤول الأول، و بالرغم من أن النهضة تعتبر وقوفها مع الحكومات و ان لم تكن تحكم حماية لتونس و حماية لمسار العدالة الإنتقالية إلا أنه عند فشل هذا الخيار سوف تكون أول من يلام و أول من يتهم هي النهضة، و رأينا للأسف الشديد أن الأمر يصل بالبعض إلى حد العنف اللفظي و المادي.اليوم و بعد كورونا، على الطبقة الحاكمة أن تعي جيدا أنه ليس من الممكن المواصلة بنفس الآليات، لأن التونسي يعيش في ضغط نفسي و إجتماعي لا يوصفان، و هو اليوم كالقنبلة الموقوتة، و حراك اليوم هو بداية شعلة ثورة جديدة، ربما يشكك فيها الكثيرون و يتهمها بالتبعية للرئيس أو للأجنبي و ربما يراها البعض خيانة، لكن هي الشعلة التي ربما تشعل كوم القش الذي ضاق ذرعا بأشعة الشمس، و من هنا فعلى القوى الوطنية أن لا تترك المجال للفوضى و أن تقوم بإجراءات إستعجالية تمر بالبلاد إلى مرحلة جديدة تخرج تونس من السقوط.ما يجب القيام به عمليا و تجنبا للفوضى و ليس خوفا من ما حصل اليوم و إنما إتقاء لما هو أتعس أن يبادر البرلمان و رئيسه السيد راشد الغنوشي إلى وضع جدول زمني لا يتجاوز 6 أشهر يهدف إلى ما يلي:1- إسقاط الحكومة الحالية و تعيين حكومة إنتخابات2- تعديل النظام الإنتخابي بإلغاء نظام أكبر البقايا و جعل عتبة ب10٪ و عرضه على الرئيس3 - إعادة الإنتخابات التشريعية في زمن لا يتجاوز 6 أشهر.يقوم رئيس البرلمان بدعوة الأحزاب السياسية إلى تبني المقترح و رئيس الدولة إلى ختمه و هاكذا يضع الجميع أمام الأمر الواقع، فليس للأحزاب رفض هذا المقترح لأنه سوف يصبح مطلبا شعبيا بخروج مضاهرات اليوم و خاصة بصدوره من رئيس البرلمان و رئيس الحزب الضامن لإستمرار الحكومة، و سوف يكون رئيس الدولة أما مسؤولية جسيمة فإن رفض ختم القانون فسوف يخرج في ثوب المعرقل و الداعم للفوضى.أرجو أن لا تؤخذ الأمور بإستهتار و أن لا تتساهل الطبقة الحاكمة مع ما يعيشه التونسي من ضيق و أن تكون فعلا وطنية و قادرة على التضحية، فالوضع الذي نعيشه اليوم لا يصب في مصلحة أي طرف و الضحية الأكبر هو المواطن.نسأل الله السلامة لتونس