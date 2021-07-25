ها الأسمر اللون..أسعدتمونا يا أحمد أيوب ويا محمد خليل..

ها الأسمر اللون، الوجه الذي يشبهنا، عمره 18 سنة فقط، كان في الرواق الثامن، لا أحد كان يتوقع فوزه..إنه أحمد أيوب الحفناوي الذي أسعد الملايين وفاز بميدالية ذهبية أربع مئة متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو، بطل أولمبي جديد، من إنتاج تونس الحرية، يعطي للتونسيين جرعة أمل في ظل التفاهة والرداءة والتعاسة التي نعيشها.في يوم 25 جويلية 2021، ذكرى عيد الجمهورية، صورة ولا أروع، حين تتميز تونس بفوز أحمد على دول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، صورة تحيي فينا الأمل بأن القادم أفضل، وتنسينا في صور بعض المرتزقة الذين أرادوا تحويل هذا اليوم تاريخ للفوضى والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.أسعدتمونا يا أحمد أيوب الحفناوي صاحب الميدالية الذهبية، ويا محمد خليل الجندوبي صاحب الميدالية الفضية، شكرا لكم، أنتم السواعد التي يهتز فوقها العلم، وأنتم فخرا لهذا الوطن.