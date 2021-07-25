بلومبرغ: 3.8 مليارات جرعة ضد "كورونا" وزعت عالميا لنحو 182 دولة حول العالم

الأناضول -

وزعت شركات الأدوية المعتمدة لصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا 3.82 مليارات جرعة من اللقاحات على نحو 182 دولة حول العالم، منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 حتى 24 يوليو/تموز الجاري.وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ، الأحد، أن متوسط عمليات التطعيم حول العالم حاليا يبلغ 32.9 مليون جرعة، مقارنة مع متوسط 8 ملايين جرعة يوميا في ديسمبر الماضي.وحتى السبت، تم إعطاء جرعات كافية لتلقيح 24.9 بالمئة من سكان العالم بشكل كامل، لكن التوزيع غير متوازن؛ "إذ يتم تلقيح البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل 30 مرة أسرع من تلك التي لديها أدنى دخل"، وفق الوكالة.وزادت: "على المستوى العالمي، هذا مستوى مخيف من بطء التطعيم.. بالوتيرة الحالية البالغة 32.9 مليون جرعة يوميا، قد يستغرق الأمر عاما آخر لتحقيق مستوى عالٍ من المناعة العالمية".عالميا، تصدرت الصين الدول الأكثر حصولا على جرعات ضد فيروس كورونا، بـ 1.524 مليار جرعة، تكفي لنحو 54.5 بالمئة من السكان.في المرتبة الثانية، جاء الاتحاد الأوروبي الذي حصل على 450 مليون جرعة، حصل خلالها 57.5 بالمئة من سكان التكتل على الجرعة الأولى و46.5 بالمئة على الجرعتين.في المرتبة الثالثة، جاءت الهند التي تسلمت 432.6 مليون جرعة، حصل خلالها 24.6 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى و6 بالمئة على الجرعتين.بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بحصولها على 341 مليون جرعة، حصل خلالها 56.6 بالمئة على الجرعة الأولى، و49 بالمئة على الجرعتين.ووفق حسابات الأناضول، حصلت الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي على 71.7 بالمئة من إجمالي عدد اللقاحات الموزعة عالميا.وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، حتى الأحد، نحو 194.4 مليون حالة، منها 4.168 ملايين وفاة، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا.